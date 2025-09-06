В Пекине тщательно изучают санкции в момент их введения. Впрочем, как заметил в эфире 24 Канала доцент кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Дмитрий Ефремов, после этого страна ищет механизмы, чтобы их обойти.
Какова роль Китая в войне?
Китай не оказывает прямой военной поддержки, но поставляет товары двойного назначения. Благодаря его помощи, в частности высоким объемам торговли, России удается поддерживать свою экономику на плаву.
Еще один интересный факт – это расширение объемов поставок природных ресурсов из России в Китай, прежде всего говорится об энергетических. Есть признаки, что произошли определенные сдвиги. Китайцы вошли в сложное положение россиян и расширяют возможности для торговли, увеличивая закупки,
– пояснил Дмитрий Ефремов.
Насколько радикально это происходит – мы пока не знаем. Но очевидно такие договоренности есть, о чем свидетельствует движение танкерного флота с контролируемой Россией части Северного Ледовитого океана в сторону китайских портов. Это делается для того, чтобы выгружать не только нефть, но также и сжиженный природный газ.
О чем говорил Путин и Си в Китае?
- Глава Кремля прибыл в Китай на парад, посвященный 80 годовщине окончания Второй мировой войны. Во время переговоров с Си Цзиньпином он отметил, что всегда рядом с Китаем и назвал страну одной из победительниц в войне.
- Со своей стороны китайский лидер обращался к Путину, как к хорошему другу. Си Цзиньпин сказал, что вместе с Россией они готовы "поддерживать международную справедливость". Кроме этого отметил, что их отношения "выдержали проверку изменением международных обстоятельств".
- Интересно, что президенты обсуждали не только политические моменты. Удалось зафиксировать их разговор о "жизни вечной". Так Си рассказывал Путину, что благодаря пересадкам органов якобы можно будет дожить до 150 лет.