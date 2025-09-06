В Пекине тщательно изучают санкции в момент их введения. Впрочем, как заметил в эфире 24 Канала доцент кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Дмитрий Ефремов, после этого страна ищет механизмы, чтобы их обойти.

Какова роль Китая в войне?

Китай не оказывает прямой военной поддержки, но поставляет товары двойного назначения. Благодаря его помощи, в частности высоким объемам торговли, России удается поддерживать свою экономику на плаву.

Еще один интересный факт – это расширение объемов поставок природных ресурсов из России в Китай, прежде всего говорится об энергетических. Есть признаки, что произошли определенные сдвиги. Китайцы вошли в сложное положение россиян и расширяют возможности для торговли, увеличивая закупки,

– пояснил Дмитрий Ефремов.

Насколько радикально это происходит – мы пока не знаем. Но очевидно такие договоренности есть, о чем свидетельствует движение танкерного флота с контролируемой Россией части Северного Ледовитого океана в сторону китайских портов. Это делается для того, чтобы выгружать не только нефть, но также и сжиженный природный газ.

О чем говорил Путин и Си в Китае?