Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что Китай жестко предупредил Россию о "стратегическом доверии", поскольку требование юридического признания оккупированных территорий разрушает Хельсинкские договоренности о нерушимости границ, что не выгодно самому Китаю.

Зачем Макрон вынес план моратория Си Цзиньпиню?

Франция фактически играет в игру с введением "двустороннего" моратория: Украине это тоже дало бы паузу, но россиянам – значительно больше.

РФ пытается максимально уничтожить украинскую энергосистему до того момента, когда Киев получит достаточно дальнобойных возможностей для симметричного ответа. По прогнозам, ко второй половине декабря Россия почти исчерпает ресурсы, чтобы наносить масштабные удары.

После этого Россия планировала предложить Трампу "энергетическое перемирие" – мораторий на удары по энергетическим объектам в обе стороны. Франция просчитала этот сценарий и решила его опередить,

– сказал Саакян.

Макрон преподнес идею моратория Си Цзиньпиню, чтобы дать Китаю возможность выступить инициатором и "миротворцем" – и тем самым заблокировать возможность Путина выгодно продать эту идею Трампу.

Почему интересы Москвы и Пекина сошлись в противоположных направлениях?

Китай фактически сделал Путину жесткое предостережение в ответ на его дипломатию с Трампом. Причиной такой реакции стало требование Кремля о юридическом признании оккупированных украинских территорий. А для Китая это табу, ведь он сам держится за этот принцип в собственной внешней политике.

"Если Россия этого добьется, это фактически разрушит Хельсинкские договоренности о нерушимости границ. А если этот принцип перестает действовать в одном случае – он перестает действовать для всех. Для Китая это крайне опасно, ведь он имеет незакрытые территориальные споры почти со всеми соседями", – отметил Саакян.

Именно поэтому интересы Пекина и Москвы в этом вопросе стали диаметрально противоположными. Китай пригласил Макрона на трехдневный визит и начал формировать собственную дипломатическую инициативу, чтобы перехватить процесс и не позволить России играть с принципом нерушимости границ.

Макрон поехал с согласованной позицией почти всех стран ЕС по поводу поля, расширения поля и повестки дня сотрудничества с Китаем за пределы исключительной экономики, уже выходя и в геополитику, и в частности в вопросах российско-украинской войны,

– подчеркнул Саакян.

Что известно о позиции Китая в отношении России?