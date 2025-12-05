Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Николай Давидюк, объяснив, что все эти мирные переговоры с США китайская сторона рассматривает, как попытку России бросить ее, что возмущает Пекин, который помогал Кремлю все это время воевать.

Россия, как объяснил политолог, вошла в эру ограниченного суверенитета. Когда Путин пришел к власти, то обещал построить мощное государство, но по факту сегодня есть страна, которая подвластна Китаю.

По словам Давидюка, Си Цзиньпин показывает Путину, что тот не имеет права проводить переговоры без китайского представителя. В противном случае Пекин прекратит поставлять необходимое для ведения россиянами войны, запретит покупать артиллерию в КНДР.

Думаю, что Ван И приехал не просто так. Не от хорошей жизни Путина "наблюдатель" из Китая был на переговорах. Если Путин сейчас не подпишет мирное соглашение, дальше Ван И может уже будет на переговорах и без него,

– озвучил Давидюк.

Политолог отметил, что предыдущий разговор Трампа и Путина завершился тем, что американский президент позвонил Си Цзиньпину и озвучил, что он планирует делать, а тот его притормозил.

Это последний шанс. Если в период с конца 2025 – начала 2026 годов Путин не подпишет мирное соглашение, то дальше это будут делать китайцы, но уже учитывая не российский, а собственный интерес. А может, не будут подписывать, потому что им это будет неинтересно,

– предположил Давидюк.

По словам политолога, сейчас все ждут, что решит Трамп. Однако лидер США уже кроме России, свои действия будет согласовывать с Китаем. По мнению Давидюка, сейчас вопрос заключается в том, что Си Цзиньпин не видит геополитического интереса в завершении российско-украинской войны. Поэтому он ведет свою игру и может вдохновлять Путина, предлагая военную помощь, или же наоборот – применять к нему "кнут" и диктовать, что тот должен делать, иначе не будет поддерживать.

К сведению! Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Пекин надеется на достижение справедливого соглашения, которое будет устраивать все стороны. Он заверил, что его страна будет и в дальнейшем играть конструктивную роль в мирном урегулировании.

