Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, пояснивши, що всі ці мирні переговори з США китайська сторона розглядає, як спробу Росії кинути її, що обурює Пекін, який допомагав Кремлю увесь цей час воювати.

Що буде, якщо Путін не підпише мирну угоду?

Росія, як пояснив політолог, увійшла в еру обмеженого суверенітету. Коли Путін прийшов до влади, то обіцяв збудувати потужну державу, але по факту сьогодні є країна, яка підвладна Китаю.

Зі слів Давидюка, Сі Цзіньпін показує Путіну, що той не має права проводити переговори без китайського представника. В інакшому випадку Пекін припинить постачати необхідне для ведення росіянами війни, заборонить купувати артилерію в КНДР.

Думаю, що Ван Ї приїхав не просто так. Не від хорошого життя Путіна "спостерігач" з Китаю був на переговорах. Якщо Путін зараз не підпише мирну угоду, далі Ван Ї може вже буде на переговорах і без нього,

– озвучив Давидюк.

Політолог зазначив, що попередня розмова Трампа і Путіна завершилась тим, що американський президент зателефонував Сі Цзіньпіну й озвучив, що він планує робити, а той його пригальмував.

Це останній шанс. Якщо у період з кінця 2025 – початку 2026 років Путін не підпише мирну угоду, то далі це робитимуть китайці, але вже з огляду не на російський, а власний інтерес. А може, не будуть підписувати, бо їм це буде нецікаво,

– припустив Давидюк.

Зі слів політолога, зараз всі чекають, що вирішить Трамп. Однак лідер США вже крім Росії, свої дії погоджуватиме з Китаєм. На думку Давидюка, нині питання полягає у тому, що Сі Цзіньпін не бачить геополітичного інтересу в завершенні російсько-української війни. Тому він веде свою гру і може надихати Путіна, пропонуючи військову допомогу, або ж навпаки – застосовувати до нього "батіг" і диктувати, що той має робити, бо інакше не підтримуватиме.

До відома! Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Пекін сподівається на досягнення справедливої угоди, яка буде влаштовувати всі сторони. Він запевнив, що його країна буде й надалі відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні.

Як роль Китаю у мирному процесі коментують інші експерти?