Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що для Трампа Росія є бонусом, а головний інтерес – Китай. Якщо Пекін включиться у врегулювання, війна може швидко завершитися.

Чому Китай не може підтримати російські анексії територій?

Зверніть увагу! Трамп 24 листопада телефоном поговорив із Сі Цзіньпіном, обговоривши двосторонню співпрацю та можливі мирні ініціативи щодо України.

Китай може наполягати, щоб Росія, як їхній молодший партнер, "зберегла обличчя", але не може підтримати те, чого хоче Росія, – юридичне закріплення можливості змінювати кордони силою. Це створило б небезпечний прецедент.

"Можна буде сказати: якщо частина території може відокремитися, оголосити себе незалежною державою, а потім приєднатися до іншої країни – як це сталося з Донбасом і Кримом – то чому Тайвань не може скористатися таким прецедентом", – пояснив Рейтерович.

До 1970 років саме Тайвань (Китайська Республіка), а не материкова Китайська Народна Республіка, займав місце в ООН і Раді Безпеки. Лише згодом це представництво передали Пекіну.

Тому для КНР будь-які випадки міжнародної легітимізації відокремлення територій чи зміни кордонів силою є особливо чутливими, адже можуть поставити під сумнів їхню позицію щодо Тайваню.

Чому Китаю ризиковано висувати вимоги Трампу щодо України?

Президент США може різко посилити економічний тиск на Росію, що непрямо вдарить і по Пекіну. При цьому Китай не матиме аргументів для протесту, окрім формального незадоволення односторонніми санкціями.

Швидше за все, вони обговорювали двосторонні китайсько-американські відносини. А щодо війни в Україні – якщо її й згадували, то у форматі: вітаємо ваші мирні ініціативи, готові підтримати, але поки спостерігаємо,

– зазначив Рейтерович.

Трамп може прагнути діяти як бізнесмен, але наразі це неможливо, бо державна система США не дозволять йому реалізувати подібні ідеї, та й сама Росія на це не піде.

Обіцянки про "проєкти в Арктиці" – порожні, бо це настільки далека перспектива, що Трамп до того часу вже не буде при владі й, найімовірніше, навіть не доживе.

Тому Трамп прагнутиме активного діалогу із Сі Цзіньпіном, бо вважає: якщо Китай підтримає ідею завершення війни, це може суттєво прискорити процес.

