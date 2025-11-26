Таку думку в ефірі 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що "злита" розмова – це камінь в бік Трампа та його оточення. І зараз відбувається цікавий процес.

До теми Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Хто міг "злити" розмову?

На думку Пінкуса, "злив" могли зробити американські спецслужби, які налаштовані проти Трампа. Також у цьому всьому зацікавлений держсекретар США Марко Рубіо. Йому явно не подобається, що робить Віткофф з росіянами.

Крім того, напруга між Рубіо та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом набиратиме оберти. Поки що вони хвалять один одного. Але це до пори до часу.

Як вважає Пінкус, Рубіо зараз взагалі міг би серйозно підвищити свої шанси стати президентом вже у 2028 році. Йому варто було б зараз гучно піти з адміністрації Трампа.

Я б на місці Рубіо грюкнув би дверима та пішов. Ви знаєте, скільки б республіканців, незалежних та демократів пішло б за ним? Він став би національним лідером. Він сказав би, що не може більше цього терпіти: "Я - син мігрантів з країни, яка стала жертвою комуністичного режиму. Я не маю наміру потакати диктатору, який погрожує усім". Якби він це зробив, то увійшов би в історію,

– вважає Пінкус.

Розмова Віткоффа з росіянами: коротко