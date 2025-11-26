Днями з'ясувалося, що спецпосланець Стів Віткофф консультував Кремль щодо стратегії "мирного плану". Такі подробиці шокували представників Конгресу та політиків, спричинивши хвилю невдоволення. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, що зараз відбувається у команді Трампа, хто стоїть за "зливом" розмов Віткоффа з росіянами та чим усе це може обернутися.

Кому вигідний "злив" розмов Віткоффа з росіянами?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що причина появи цих плівок – внутрішньоамериканська боротьба. Після провальної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі спецпредставника Стіва Віткоффа практично відтіснили від ухвалення основних рішень.

Після цього Трамп довірив трек щодо відносин з Росією держсекретарю Марко Рубіо. Він якраз і є представником Deep state, тобто "глибинної держав", й знає, що перед тим, як організовувати зустріч президентів, треба спочатку зрозуміти, про що буде ця розмова.

"Глибинна держава" або deep state – прихована мережа членів федерального уряду (зокрема в американських спецслужбах), які співпрацюють з високопоставленими фінансовими та промисловими установами, щоб керувати обраним урядом Сполучених Штатів зсередини.

Тож зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який вкотре наголосив, що від своїх вимог Кремль не відступить. Власне це стало причиною, через яку скасували зустріч Трампа й Путіна у Будапешті.

Це була яскрава демонстрація того, що Віткоффа відтіснили, тож росіянам терміново треба було придумати щось, аби повернути його. Фактично так званим мирним планом вони це й зробили,

– мовив Ус.

За його словами, підняття акції Віткоффа не сподобалося Марко Рубіо та представникам Deep state. Вони, ймовірно, організували цей виток інформації, щоб Трампу нагадати, який Віткофф насправді.

Водночас представники того самого Deep state, зокрема Лінсі Грем та Мітч Макконнелл, почали атакувати Білий дім щодо мирного плану, говорячи про те, що якщо це дійсно американський план, то Трампу треба звільняти тих, хто йому порадив це написати.

На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, що зараз ми почуємо багато нового про Віткоффа. Є відчуття, що на роль сакральної жертви, яка потрібна для відновлення довіри населення до Республіканської партії, схоже вибирають Віткоффа.

Мирний план викрив серйозний розкол в команді Трампа

Політтехнолог Тарас Загородній сказав, що у мирному плані, який нібито розробляли Віткофф й Кирило Дмитрієв, є ще одна лінія – віцепрезидент США Джей ді Венс. Адже в Україні 28-пунктний план з'явився через міністра армії США Дена Дрісколла, який, ймовірно, у хороших відносинах з Венсом.

Дрісколл погрожував й кричав, що в України немає вибору. Це була типова маніпуляція дефіцитом часу. Проте ця конструкція не спрацювала,

– зазначив Загородній.

Судячи з тону під час розмови з українськими дипломатами, Дрісколл теж не розуміє реальності. Він думає, що США настільки потужні, що всі виконуватимуть їхні накази, але виявилося, що це далеко не так. Це великий провал Венса й Віткоффа, які зараз зливатимуть Рубіо.

Водночас Марко Рубіо грамотно "топить" Венса й Віткоффа, коли зливає інформацію конгресменам про те, що це взагалі якісь російські пропозиції. Він хоче отримати повний контроль над усією зовнішньою політикою.

Нам таке внутрішнє протистояння у США на руку. Венс, ймовірно, не до кінця розуміє позицію власного народу. Американці не дуже цікавляться зовнішньою політикою, але й не люблять провалів,

– додав політтехнолог.

За його словами, Венс вліз не туди, куди потрібно, й тепер ображається на немудрий, на його думку, американський народ, адже підтримка України у США зростає і американці проти територіальних поступок.

Як Віткофф підставив Трампа з "мирним планом"?

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов припустив, що так званий мирний план не був ключовою стратегією Білого дому. Більшість команди Дональда Трампа дізналася про нього вже зі ЗМІ, тож напрацювання Стіва Віткоффа ніхто не сприймав як серйозний політичний курс.

Втім, коли документ раптово "сплив" у медіа, тема почала активно обговорюватися у США, а також викликала реакцію в Європі та Україні. За словами політолога, у Вашингтона фактично не залишилося іншого виходу, окрім як реагувати на ситуацію.

Пропозиції, викладені в документі, зазнали критики як з боку демократів, так і частини республіканців. Сам Трамп, за словами Несвітайлова, мав обмежене уявлення про те, що відбувалося в межах процесу потенційного врегулювання.

Віткофф дуже сильно підставив Трампа,

– зауважив експерт-міжнародник.

У підсумку, ситуація для Трампа виявилася невигідною: жодних політичних бонусів він не отримав, натомість зіткнувся з хвилею зауважень, зокрема від давніх союзників.

