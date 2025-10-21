Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Чому зустріч Трампа та Путіна скасували?

Після невдалої телефонної розмови між представниками сторін, які готували мирні переговори, президент США не планує бачитися з російським лідером у "найближчому майбутньому".

Дональд Трамп оголосив, що проведе другу зустріч із Путіним у Будапешті після двогодинної телефонної розмови з російським диктатором, яка, за його словами, принесла "значний прогрес".

Однак підготовка до саміту зупинилася, коли Москва скасувала особисту підготовчу зустріч між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та держсекретарем США Марко Рубіо.

Президент США хотів, щоб офіційні особи з обох сторін зібралися в Угорщині для підготовки до його саміту з Путіним. Лавров і Рубіо провели телефонну розмову в понеділок, 20 жовтня, і, за повідомленнями, вона пройшла невдало.

Ймовірно, під час цієї розмови Лавров заявив Рубіо, що Росія не погодиться на замороження лінії фронту в Україні.

Попри все, 21 жовтня Білий дім описав цю розмову як "продуктивну".

Тому додаткова особиста зустріч між секретарем та міністром закордонних справ не є необхідною, і немає планів зустрічі президента Трампа з президентом Путіним найближчим часом,

– пояснили в адміністрації.

У The Telegraph також зазначили, що Лавров відмовився йти на компроміс щодо максималістської позиції Москви у своїх переговорах з Рубіо. За словами посадовця, позиція Росії залишилася незмінною порівняно з домовленостями, досягнутими під час саміту на Алясці.

Що відомо про переговори в Угорщині?