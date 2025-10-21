Існує побоювання стосовно невдалої угоди про припинення вогню, яку вони можуть укласти під час зустрічі. Це може послабити всю Європу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чого бояться у Європі?

За даними видання, європейські лідери планують узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у майбутніх переговорах про можливе перемир'я в Угорщині.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідний пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Києву, а також введення нових санкцій проти Росії. Також ЄС близький до важливої угоди.

Він наближається до ухвалення 19-го пакету санкцій, які вдарять по "військовому бюджету" Володимира Путіна, і вилучення заморожених активів Росії, щоб розблокувати близько 140 мільярдів євро для України.

Союзники Києва знову усвідомили свою актуальність після того, як Трамп укотре змінив свою позицію, заявивши, що готовий заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту – менш ніж через місяць після того, як він заявив, що Україна може повернути собі всі свої території,

– ідеться у статті.

Через зміну позиції Дональда Трампа припускають, що він може змусити Володимира Зеленського поступитися Росії територіями, які вона вимагає, що може стати катастрофою не лише для України, але і для Європи.

Очікується, що президент України невдовзі звернеться до Європи, щоб заручитися підтримкою. Дехто лобіюватиме його участь у зустрічі Трампа і Путіна та в будь-яких переговорах щодо завершення війни.

Припускають, що Трамп може стати на бік Путіна й тиснути на Зеленського, аби той прийняв російські умови, що загрожує поступками територій. Їхні побоювання посилила нещодавня розмова Трампа з Путіним.

Водночас європейські дипломати сумніваються стосовно намірів Володимира Путіна почати мирні переговори. Багато хто розглядає його пропозицію зустрічі із Трампом як чергову спробу затягнути час.

Що відомо про майбутній саміт Трампа і Путіна?