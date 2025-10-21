Существует опасения относительно неудачного соглашения о прекращении огня, которое они могут заключить во время встречи. Это может ослабить всю Европу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Чего боятся в Европе?
По данным издания, европейские лидеры планируют согласовать трехсторонний пакет поддержки Украины для обеспечения максимально сильных позиций в будущих переговорах о возможном перемирии в Венгрии.
Согласно обнародованной информации, соответствующий пакет охватывает увеличение финансирования и наращивание поставок оружия Киеву, а также введение новых санкций против России. Также ЕС близок к важному соглашению.
Он приближается к принятию 19-го пакета санкций, которые ударят по "военному бюджету" Владимира Путина, и изъятию замороженных активов России, чтобы разблокировать около 140 миллиардов евро для Украины.
Союзники Киева вновь осознали свою актуальность после того, как Трамп в очередной раз изменил свою позицию, заявив, что готов заморозить конфликт на нынешних линиях фронта – менее чем через месяц после того, как он заявил, что Украина может вернуть себе все свои территории,
– говорится в статье.
Из-за изменения позиции Дональда Трампа предполагают, что он может заставить Владимира Зеленского уступить России территории, которые она требует, что может стать катастрофой не только для Украины, но и для Европы.
Ожидается, что президент Украины вскоре обратится в Европу, чтобы заручиться поддержкой. Некоторые будут лоббировать его участие во встрече Трампа и Путина и в любых переговорах по завершению войны.
Предполагают, что Трамп может стать на сторону Путина и давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, что грозит уступками территорий. Их опасения усилил недавний разговор Трампа с Путиным.
В то же время европейские дипломаты сомневаются относительно намерений Владимира Путина начать мирные переговоры. Многие рассматривают его предложение встречи с Трампом как очередную попытку затянуть время.
Что известно о предстоящем саммите Трампа и Путина?
Напомним, Дональд Трамп на прошлой неделе провел разговор с Владимиром Путиным, после чего сообщил, что встретится с российским диктатором в Будапеште, чтобы попытаться положить конец войне.
Венгрия пообещала "с уважением принять" Владимира Путина, несмотря на ордер на его арест от МУС. Ему обеспечат "возможность въехать" в страну, провести там "успешные переговоры", и вернуться в Россию.
По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой российские дипломаты "серьезно и глубоко" готовятся к встрече. В то же время продолжаются консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии.