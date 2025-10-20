Об этом стало известно со слов пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой в комментарии агентству ТАСС, передает 24 Канал.

Как Россия настраивается на саммит в Венгрии?

Захарова сообщила, что российские дипломаты "серьезно и глубоко" готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в ближайшее время в Будапеште.

По информации МИД России, контакт между Трампом и Путиным уже состоялся, а помощник российского президента Юрий Ушаков поделился с участниками подготовки деталями этого разговора.

Также пресс-секретарь МИД России отметила, что одновременно ведутся консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии, которые привлечены к организации встречи.

Встреча Трампа и Путина: главные новости