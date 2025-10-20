Про це стало відомо зі слів речниці російського МЗС Марії Захарової в коментарі агентству ТАСС, передає 24 Канал.
Актуально Готують зустріч Трампа і Путіна: Рубіо та Лавров поговорили телефоном
Як Росія налаштовується на саміт в Угорщині?
Захарова повідомила, що російські дипломати "серйозно й глибоко" готуються до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка має відбутися найближчим часом в Будапешті.
За інформацією МЗС Росії, контакт між Трампом і Путіним вже відбувся, а помічник російського президента Юрій Ушаков поділився з учасниками підготовки деталями цієї розмови.
Також речниця МЗС Росії зазначила, що одночасно ведуться консультації між міністрами закордонних справ Росії та Угорщини, які залучені до організації зустрічі.
Зустріч Трампа й Путіна: головні новини
Після тривалої телефонної розмови з очільником Кремля 16 жовтня Дональд Трамп заявив про намір особисто зустрітися з ним в Угорщині найближчим часом.
Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан позитивно відреагував на ініціативу Трампа й з радістю зголосився приймати візит президентів у Будапешті.
Вже 17 жовтня президент Угорщини зв'язався з російським диктатором і провів розмову щодо майбутньої зустрічі.
У Москві розглядають саміт розглядають як платформу для обговорення двосторонніх відносин із Вашингтоном і очікують, що ці переговори дадуть можливість просунутися в напрямку "мирного врегулювання війни проти України".
Водночас після зустрічі лідерів України та США, що відбулася 17 жовтня, Кремль відкинув ідею про тимчасове припинення вогню по лінії фронту як можливий перший крок до переговорів.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав подібні пропозиції "газетними повідомленнями".
Сенатор Марко Рубіо, ймовірно, планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 23 жовтня.