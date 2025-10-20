Про це стало відомо зі слів речниці російського МЗС Марії Захарової в коментарі агентству ТАСС, передає 24 Канал.

Як Росія налаштовується на саміт в Угорщині?

Захарова повідомила, що російські дипломати "серйозно й глибоко" готуються до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка має відбутися найближчим часом в Будапешті.

За інформацією МЗС Росії, контакт між Трампом і Путіним вже відбувся, а помічник російського президента Юрій Ушаков поділився з учасниками підготовки деталями цієї розмови.

Також речниця МЗС Росії зазначила, що одночасно ведуться консультації між міністрами закордонних справ Росії та Угорщини, які залучені до організації зустрічі.

Зустріч Трампа й Путіна: головні новини