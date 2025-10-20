Кремль планує використати можливу зустріч для обговорення відносин із США та війни в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".

Що заявив Пєсков про зустріч США та Росії?

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що перед можливою зустріччю Володимира Путіна і Дональда Трампа "доведеться виконати велику домашню роботу". За його словами, підготовка до перемовин поки не розпочалася, а масштабна організація лише стартує.

Москва розглядає майбутню зустріч як майданчик для обговорення двосторонніх відносин із Вашингтоном. Також Кремль очікує, що ці перемовини можуть надати можливість для просування у напрямку "мирного врегулювання війни проти України".

Окремо після зустрічі лідерів України та США, Кремль відкинув ідею зупинки військ по лінії зіткнення як можливого першого кроку до переговорів. Пєсков назвав подібні пропозиції "газетними повідомленнями".

"Ця тема (зупинки військ – 24 Канал) неодноразово підіймалась з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома: послідовність позиції Росії не змінюється", – сказав прессекретар Путіна.

Що відомо про анонсовану зустріч?