Український президент припустив, що може статися, якщо події в Будапешті розгортатимуться за "поганим сценарієм". Про це він розповів журналістам за підсумками свого візиту до США, передає 24 Канал.

Що каже Зеленський про зустріч в Угорщині?

Зеленський підтвердив, що Україна погодиться на запрошення у будь-якому форматі для зустрічі в Будапешті – тристоронні переговори або shuttle diplomacy, коли Трамп окремо спілкуватиметься з президентами України та Росії.

Водночас відповідаючи на запитання журналістів про "поганий сценарій", Зеленський зазначив, що "навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий". Окрім того, ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому.

Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім",

– наголосив український лідер.

До того ж європейські лідери завірили його в повній підтримці, вони матимуть з Україною однакову позицію.

Що відомо про майбутні переговори в Будапешті?