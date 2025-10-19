Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Постернак. За його словами, Росія зацікавлена в тому, аби зустрітися в Будапешті з низки причин. Путін хоче вбити тут "кілька зайців".

До теми Постійно лаявся і повторював тези Путіна: Трамп змушував Зеленського здати Донбас, – FT

Чому Росія обрала Угорщину?

Як наголосив Постернак, намір зустрітися в Будапешті є певною відсилкою до Будапештського меморандуму, який виявився пустим папірцем. Фактично Путін показує, що будь-які потенційні домовленості та гарантії для України будуть нікчемними.

Також Угорщина мала б заарештувати Путіна через ордер від Міжнародного кримінального суду. Там ще не завершили процес виходу з Римського статуту. Але, звісно, вони не будуть заарештовувати Путіна. Диктатор фактично хоче "повитирати ноги" об міжнародне право та Міжнародний кримінальний суд.

Окрім цього, Путін і Трамп роблять подарунок тамтешньому прем'єр-міністру Віктору Орбану. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться вже у 2026 році. А партія Орбана відстає на 10% від опозиційних сил.

І найбільш неприємне – Путін продовжує жити в концепті неоялтинської системи. Він хоче розподіл сфер впливу від Трампа. Україна начебто має входити до інтересів Росі, а Європа – до інтересів США. Будапешт сприймається Путіним як певний контур цього умовного поділу Європи на сфери впливу,

– сказав Постернак.

Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині: коротко