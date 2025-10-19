На зустрічі з українським лідером Дональд Трамп наполягав, щоб той здав Донбас Путіну, інакше – Україна "буде знищена", передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.
Що вимагав Трамп від Зеленського на зустрічі 17 жовтня?
Як передають джерела, знайомі з деталями переговорів, Трамп сказав Зеленському, що він програє війну, і попередив: "Якщо Путін захоче, він знищить вас". В якийсь момент президент США відкинув карти України з бойовими лініями.
Під час п'ятничної зустрічі Трамп дослівно повторював багато тез Путіна, які суперечили його власним нещодавнім заявам про слабкі сторони Росії. Між політиками виникали перепалки, причому американець "постійно лаявся".
Ще троє європейських чиновників, ознайомлених із зустріччю, підтвердили, що Трамп більшість часу критикував Зеленського, вимагаючи прийняти російську пропозицію. Після зустрічі Зеленський був "дуже негативно налаштований".
Хоча Україні зрештою вдалося схилити президент США до підтримки замороження поточної лінії фронту, напружена зустріч політиків відображала мінливу позицію Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна.
Зауважимо, що Володимир Зеленський виступив зі зверненням, у якому наголосив, що Україна нічого не даруватиме воргові. У недільному ранковому шоу на Fox News Трамп своєю чергою наголосив, що Путін має певні територіальні здобутки в Україні, і вони залишаться за ним.
Що відомо про зміну риторики Трампа щодо Путіна і України?
- Ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв закінчити війну в Україні. Він був впевнений, що змусить і Путіна, і Зеленського погодитися на припинення вогню.
- Російський диктатор намагався вмовити Путіна закінчити війну, обіцяючи йому вигідні економічні угоди, зняття санкцій та збереження контролю над окупованими територіями. Однак російський диктатор так і не погодився на припинення вогню. Тим часом Україна підтримала пропозицію Трампа щодо перемир'я на 30 днів.
- Після місяців американсько-російських контактів та телефонних розмов із Путіним Дональду Трампу урвався терпець. У липні він змінив риторику щодо Кремля і пригрозив тому сильними санкціями.
- Втім, вже у серпні Путіну вдалося переконати Трампа, що він готовий до компромісів і "виграти" зустріч із ним в Анкориджі. Ця зустріч розчарувала американського президента. Він переконався, що очільник Кремля не бажає миру.
- У вересні Дональд Трамп змінив риторику на користь України. Він розкритикував Путіна, вказав на економічну катастрофу в Росії та висловив впевненість, що Україна здатна перемогти та навіть відвоювати усі території.
- 13 жовтня Трамп пригрозив Путіну передачею Україні "Томагавків", якщо той не зупинить війну. Здавалося, американський лідер нарешті зайняв чітку позицію щодо війни в Україні.
- Однак рішучість президента США тиснути на Росію випарувалася одразу після розмови із Путіним 16 жовтня. Американець після неї посилив тиск, але не на агресора, а на жертву – Україну.