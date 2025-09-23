Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі.
Що заявив Трамп про Путіна і Росію?
Трамп написав, що "ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією", а також побачив економічні проблеми, які вона створює Росії.
Лідер США вважає, що Україна, за підтримки ЄС, "має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді".
З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше тижня. Це не вирізняє Росію. Насправді, це робить її схожою на "паперового тигра",
– написав Трамп.
Опісля глава Білого дому описав проблеми з паливом, яких зазнають росіяни, вказавши, що більшість грошей з бюджету Росії витрачаються на війну з Україною. До того ж, він підкреслив, що Україна "має Великий Дух і тільки покращується".
"Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть зайти далі! Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти", – додав він.
Інші заяви Трампа
Під час пресконференції лідерів України та США 23 вересня журналісти порушили питання довіри до Путіна, яке адресували Трампу, на що відповів, що потрібен "ще місяць", щоб це з'ясувати.
Трамп також заявив, що "Росія не виглядає такою видатною". За його словами, війна завершиться "ще не скоро".
Під час спілкування з медіа, глава Білого дому похвалив Україну та підкреслив, що наша країна "зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію".