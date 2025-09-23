Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі.

Дивіться також "Ще місяць": Трамп у своєму стилі відповів на питання про довіру до Путіна

Що заявив Трамп про Путіна і Росію?

Трамп написав, що "ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією", а також побачив економічні проблеми, які вона створює Росії.

Лідер США вважає, що Україна, за підтримки ЄС, "має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді".

З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки, у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше тижня. Це не вирізняє Росію. Насправді, це робить її схожою на "паперового тигра",

– написав Трамп.

Опісля глава Білого дому описав проблеми з паливом, яких зазнають росіяни, вказавши, що більшість грошей з бюджету Росії витрачаються на війну з Україною. До того ж, він підкреслив, що Україна "має Великий Дух і тільки покращується".

"Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть зайти далі! Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти", – додав він.

Дивіться також Трамп знає важливе про фронт, Путін говорив йому неправду: головне з пресконференції Зеленського

Інші заяви Трампа