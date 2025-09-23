Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів стосовно війни в Україні, ввечері у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку, передає 24 Канал.

Як Трамп оцінює ситуацію?

Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у рамках Генасамблеї ООН. Під час цього американський лідер скептично оцінив можливість закінчення війни в Україні найближчим часом.

Він наголосив, що наразі найбільшим прогресом залишається те, що економіка Росії перебуває у жахливому стані. Водночас, на думку Трампа, Україні дуже добре вдається протистояти "величезній армії" Росії.

Ця війна мала закінчитися за 3-4 дні, люди казали, все буде швидко, і треба віддати належне українцям і всім причетним – вона досі триває, і для Росії це недобре. Росія постає не в дуже привабливому світлі після трьох з половиною років дуже важких боїв. І схоже, що вона не закінчиться ще довго,

– заявив Дональд Трамп.

Які ще заяви Трампа пролунали?