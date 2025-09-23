Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів стосовно війни в Україні, ввечері у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку, передає 24 Канал.
Як Трамп оцінює ситуацію?
Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у рамках Генасамблеї ООН. Під час цього американський лідер скептично оцінив можливість закінчення війни в Україні найближчим часом.
Він наголосив, що наразі найбільшим прогресом залишається те, що економіка Росії перебуває у жахливому стані. Водночас, на думку Трампа, Україні дуже добре вдається протистояти "величезній армії" Росії.
Ця війна мала закінчитися за 3-4 дні, люди казали, все буде швидко, і треба віддати належне українцям і всім причетним – вона досі триває, і для Росії це недобре. Росія постає не в дуже привабливому світлі після трьох з половиною років дуже важких боїв. І схоже, що вона не закінчиться ще довго,
– заявив Дональд Трамп.
Які ще заяви Трампа пролунали?
Журналісти запитали у президента США, чи готовий він надати Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО. Дональд Трамп відповів, що "поки що рано відповідати, але ми будемо обговорювати це".
Також американський лідер, відповідаючи на питання, чи мають країни-члени НАТО збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу, сказав, що, на його думку, це варто робити.
Зазначимо, що під час виступу на Генасамблеї ООН, за декілька годин до пресконференції, він визнав, що вважав ніби зможе швидко закінчити війну через хороші взаємини з Путіним, але цього не сталося.