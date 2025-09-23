Про що заявив американський президент, які гучні тези лунали у рамках заходу, і які позиції були озвучені, розповідає 24 Канал.
Сьогодні існує серйозна небезпека для нашої планети, ніж найпотужніша і найруйнівніша зброя, коли-небудь створена людиною,
За його словами, ще під час свого першого президентського терміну він вважав боротьбу з цими загрозами своїм пріоритетом, починаючи з Іраном.
Президент США у виступі на Генасамблеї заявив, що минуло 6 років з моменту його останнього виступу в ООН, назвавши свій першим терміном "процвітаючим і мирним часом".
"З того дня гармати війни зруйнували мир, який я встановив на двох континентах, епоха спокою та стабільності поступилася місцем одній із найбільших криз нашого часу", – сказав він.
"Я прийшов сюди сьогодні, щоб запропонувати руку американського лідерства і дружбу будь-якій країні в цій асамблеї, яка готова приєднатися до нас у створенні більш безпечного і процвітаючого світу, і це буде набагато щасливіший світ з набагато кращим майбутнім, яке є в межах нашої досяжності, але щоб цього досягти, ми повинні відмовитися від невдалих підходів минулого і працювати разом, щоб протистояти деяким з найбільших загроз в історії", – наголосив американський президент.
Я поклав кінець семи війнам, а ООН ні в одному з випадків не допомогла,
За його словами, "всі кажуть", що він має отримати Нобелівську премію миру "за кожне з цих досягнень".
"Для мене справжньою нагородою будуть сини і дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями і батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя", – додав він.
Президент США заявив, що на саміті НАТО в червні на його прохання майже всі члени Альянсу офіційно зобов'язалися збільшити видатки на оборону з 2% до 5% ВВП.
За його словами, це зробило НАТО набагато сильнішим і потужнішим, ніж будь-коли раніше.
"Наше повідомлення дуже просте. Якщо ви нелегально в'їжджаєте до Сполучених Штатів, ви потрапляєте до в'язниці або повертаєтеся туди, звідки приїхали, а може, навіть далі", – заявив він.
Також американський лідер похвалився, що його країна "успішно відбила вторгнення мігрантів" в країну.
Президент США вирішив виступати без суфлера. Він додав, що Америка має найсильнішу економіку, кордони, військо, дружбу та дух. І взагалі, це золотий вік Америки.