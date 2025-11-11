Західні союзники попереджають, що такі дії Білого дому можуть послабити міжнародну підтримку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Kyiv Post.

Дивіться також Є два варіанти, коли Трамп може дотиснути Росію, – політолог

Які заяви зробив Вашингтон?

За інформацією ЗМІ адміністрація Трампа несподівано запропонувала прибрати з резолюції ООН формулювання, що підтверджує суверенітет України та засуджує російську окупацію Криму та інших українських регіонів.

Важливо знати! Щорічна резолюція ООН під офіційною назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь" є ключовим інструментом дипломатії, який підтверджує підтримку України та фіксує порушення прав людини на територіях, захоплених Росією.

В грудні 2024 року 78 країн, зокрема США одноголосно підтримали резолюцію ООН. Однак зараз Вашингтон несподівано вирішив вилучити ці формулювання. США наполягають подати резолюцію нібито у ширшому форматі – "війна в Україні", не згадуючи про суверенітет, територіальну цілісність та російську агресію.

Коли Генеральна Асамблея ООН планує розглянути прохання США?

Третій комітет Генасамблеї ООН має намір переглянути резолюцію щодо України найближчими тижнями. Однак дипломати намагаються змінити позицію адміністрації Білого дому до голосування.

Для України такі зміни є критичними – резолюція не лише засуджує російську окупацію, а й закладає підґрунтя для майбутніх механізмів притягнення Росії до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді та на інших міжнародних платформах.

Як відреагував Захід?

Західні союзники стурбовані таким рішенням США, адже саме воно може підірвати ключову щорічну резолюцію ООН, яка засуджувала агресію Росії. Крім того, це може порушити багаторічну двопартійну підтримку України з 2014 року.

Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії,

– сказав один з європейських дипломатів.

За його словами, зміна резолюції на вимогу США може дати Росії сигнал, що Штати більше не очолюють захист міжнародного порядку.

Хоча американські посадовці стверджують, що зміни зроблять документ "більш інклюзивним" та "орієнтованим на майбутнє", західні дипломати вважають це спробою зменшити акцент на російській агресії в міжнародних документах. За словами європейського дипломата, йдеться не про терміни, а про те, чи визнаватиме світ й надалі російську окупацію незаконною, чи "почне сприймати її як даність".

Союзники сподіваються, що США все ж змінять свою позицію.

Які останні заяви щодо війни в Україні робив Трамп?