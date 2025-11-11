Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

Що Трамп каже про війну в Україні?

Американський лідер вважає, що ситуація навколо розпочатої Росією війни в Україні більше не загрожує світу.

Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до Третьої світової. Цього не станеться,

– сказав він.

Трамп укотре наголосив, що зупинив вісім воєн, а завершення ним дев'ятої попереду. Він вихвалив себе як чинного главу Білого дому та наголосив на тому, що війни могли б дійти до берегів США, якби президент був поганий.

Трамп зауважив, що Сполучені Штати більше не фінансують Україну, а одержують гроші за постачання зброї через НАТО.

