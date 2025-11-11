Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами.

Что Трамп говорит о войне в Украине?

Американский лидер считает, что ситуация вокруг начатой Россией войны в Украине больше не угрожает миру.

Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к Третьей мировой. Этого не произойдет,

– сказал он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что остановил восемь войн, а завершение им девятой впереди. Он похвалил себя как действующего главу Белого дома и отметил,, что войны могли бы дойти до берегов США, если бы президент был плохой.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.

Мирный процесс по Украине: что известно о последних новостях?