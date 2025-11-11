Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами.
Что Трамп говорит о войне в Украине?
Американский лидер считает, что ситуация вокруг начатой Россией войны в Украине больше не угрожает миру.
Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к Третьей мировой. Этого не произойдет,
– сказал он.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что остановил восемь войн, а завершение им девятой впереди. Он похвалил себя как действующего главу Белого дома и отметил,, что войны могли бы дойти до берегов США, если бы президент был плохой.
Трамп отметил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО.
Мирный процесс по Украине: что известно о последних новостях?
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял, что США достигли определенного прогресса в завершении войны между Россией и Украиной. Во время разговора с журналистами Трамп подчеркнул, что ранее его администрация остановила войну между Арменией и Азербайджаном. Три месяца назад они заключили мирное соглашение.
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать слова Трампа о "значительном прогрессе" в вопросе прекращения российско-украинской войны.
Пресс-секретарь Путина заявил, что мирный процесс в Украине якобы тормозится со стороны Киева. По его словам, саммит между Путиным и Трампом может понадобиться в какое-то время.