️Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать слова Трампа о "значительном прогрессе" в вопросе прекращения российско-украинской войны, передает 24 Канал.
Что нового сказали в Москве о войне с Украиной?
Песков отметил, что процесс урегулирования войны в Украине тормозится со стороны Киева. Именно из-за нежелания украинской власти мира и провокаций Европы якобы возникла пауза в переговорном процессе между сторонами конфликта.
Также российский чиновник прокомментировал вероятность проведения новой встречи Путина и Трампа. По его словам, саммит лидеров на каком-то этапе станет нужным. Однако, ему должна предшествовать скрупулезная работа. Ранее чиновник говорил, что встреча американского и российского президентов возможна, но сейчас в ней нет необходимости.
Напомним, что 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о второй личной встрече. На этот раз она должна была пройти в Будапеште. Впрочем, через несколько дней стало известно, что подготовку к саммиту отменили. Обе стороны осознали, что имеют разные видения на окончание войны в Украине. Глава Белого дома настаивает на прекращении огня на линии соприкосновения, а Москва выступает за заключение мирного соглашения, а затем остановку боевых действий. В качестве условия для перемирия россияне требуют от Киева сдать весь Донбасс.
Дональд Трамп отметил, что хочет чтобы встреча с Путиным принесла результат. То же самое сказали в Кремле. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва требует гарантий от Запада, что встреча Трампа с Путиным будет иметь конкретный результат, и выражает готовность к реализации этих результатов.
Что известно о мирных переговорах по войне в Украине?
- Специальный посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что война в Украине якобы "закончится в течение года". Однако такие высказывания – это лишь попытка Кремля угодить президенту США Дональду Трампу.
- Дональд Трамп сказал, что войну в Украине можно урегулировать за несколько месяцев, потому что Путин якобы хочет вести бизнес с США. Американский президент напомнил, что это сработало с Индией и Пакистаном.
- Дональд Трамп пока не планирует действовать жестко против России – он пытается сохранить образ посредника. Однако определенные обстоятельства могут заставить его изменить позицию. Об этом рассказал глава "Центра совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, Трамп устал от активной политики и до сих пор ставит Украину и Россию на один уровень, хотя именно Москва является агрессором. Зато ситуация в США может заставить его действовать решительнее: у Трампа рекордно низкий рейтинг, демократы опережают республиканцев, а американцы недовольны его политикой. Поэтому он не может позволить, чтобы его считали слабым лидером, который подстраивается под Путина.