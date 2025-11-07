️Так, речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Трампа про "значний прогрес" у питанні припинення російсько-української війни, передає 24 Канал.

Що нового сказали у Москві про війну з Україною?

Пєсков наголосив, що процес врегулювання війни в Україні гальмується з боку Києва. Саме через небажання української влади миру та провокацій Європи нібито виникла пауза у переговорному процесі між сторонами конфлікту.

Також російський чиновник прокоментував ймовірність проведення нової зустрічі Путіна і Трампа. За його словами, саміт лідерів на якомусь етапі стане потрібним. Однак, йому повинна передувати скрупульозна робота. Раніше посадовець казав, що зустріч американського і російського президентів можлива, але наразі у ній немає потреби.

Нагадаємо, що 16 жовтня Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про другу особисту зустріч. Цього разу вона мала пройти у Будапешті. Втім, за кілька днів стало відомо, що підготовку до саміту скасували. Обидві сторони усвідомили, що мають різні бачення на закінчення війни в Україні. Очільник Білого дому наполягає на припиненні вогню на лінії зіткнення, а Москва виступає за укладання мирної угоди, а потім зупинку бойових дій. Як умову для перемир'я росіяни вимагають від Києва здати увесь Донбас.

Дональд Трамп наголосив, що хоче аби зустріч із Путіним принесла результат. Те саме сказали у Кремлі. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва вимагає гарантій від Заходу, що зустріч Трампа з Путіним матиме конкретний результат, і висловлює готовність до реалізації цих результатів.

Що відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?