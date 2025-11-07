️Так, речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Трампа про "значний прогрес" у питанні припинення російсько-української війни, передає 24 Канал.
Що нового сказали у Москві про війну з Україною?
Пєсков наголосив, що процес врегулювання війни в Україні гальмується з боку Києва. Саме через небажання української влади миру та провокацій Європи нібито виникла пауза у переговорному процесі між сторонами конфлікту.
Також російський чиновник прокоментував ймовірність проведення нової зустрічі Путіна і Трампа. За його словами, саміт лідерів на якомусь етапі стане потрібним. Однак, йому повинна передувати скрупульозна робота. Раніше посадовець казав, що зустріч американського і російського президентів можлива, але наразі у ній немає потреби.
Нагадаємо, що 16 жовтня Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про другу особисту зустріч. Цього разу вона мала пройти у Будапешті. Втім, за кілька днів стало відомо, що підготовку до саміту скасували. Обидві сторони усвідомили, що мають різні бачення на закінчення війни в Україні. Очільник Білого дому наполягає на припиненні вогню на лінії зіткнення, а Москва виступає за укладання мирної угоди, а потім зупинку бойових дій. Як умову для перемир'я росіяни вимагають від Києва здати увесь Донбас.
Дональд Трамп наголосив, що хоче аби зустріч із Путіним принесла результат. Те саме сказали у Кремлі. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва вимагає гарантій від Заходу, що зустріч Трампа з Путіним матиме конкретний результат, і висловлює готовність до реалізації цих результатів.
Що відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?
- Спеціальний посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що війна в Україні нібито "закінчиться протягом року". Однак такі висловлювання – це лише спроба Кремля догодити президенту США Дональду Трампу.
- Дональд Трамп сказав, що війну в Україні можна врегулювати за кілька місяців, бо Путін начебто хоче вести бізнес зі США. Американський президент нагадав, що це спрацювало з Індією та Пакистаном.
- Дональд Трамп поки не планує діяти жорстко проти Росії – він намагається зберегти образ посередника. Однак певні обставини можуть змусити його змінити позицію. Про це розповів голова "Центру спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, Трамп втомився від активної політики й досі ставить Україну та Росію на один рівень, хоча саме Москва є агресором. Натомість ситуація в США може змусити його діяти рішучіше: у Трампа рекордно низький рейтинг, демократи випереджають республіканців, а американці невдоволені його політикою. Тому він не може дозволити, щоб його вважали слабким лідером, який підлаштовується під Путіна.