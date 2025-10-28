Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія сподівається на результативну зустріч із Трампом, пише 24 Канал.

Про що говорив Лавров?

Російський міністр наголосив, що Кремлю потрібні гарантії того, що зустріч президентів США та Росії принесе конкретні результати, і підкреслив, що Росія нібито готова до їхньої реалізації.

Також Лавров згадав попередню зустріч Трампа та Путіна в Анкориджі. Тоді російська сторона погодилась з деякими ініціативами, які представив спецпредставник США Стів Віткофф під час свого візиту до Москви. Однак про які саме ініціативи йде мова, міністр не уточнив.

Водночас Росія сподівається на "конструктивну позицію" Дональда Трампа під час можливої зустрічі. Вони очікують, що майбутні переговори не стануть приводом для нових поставок озброєнь Україні, а допоможуть зменшити напругу у відносинах між сторонами.

Чому зустріч Трампа та Путіна у Будапешті не склалась?