Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що дуже кумедним і безглуздим було те, що Дмитрієв подарував американській делегації цукерки із висловлюваннями Путіна. Цитати були російською мовою.

До теми Мінус 5 мільярдів щомісяця: Зеленський назвав ціну нових санкцій США для Росії

Чому Дмитрієв роздратував Трампа?

За словами Тараса Загороднього, найбільше, що роздратувало американців висловлювання Дмитрієва про санкції США. Мовляв, вони не працюють.

Зверніть увагу! Трамп уперше запровадив санкції проти Росії, що викликало заяви Кремля про можливість "дипломатичного врегулювання" війни. Дмитрієв заявив, що Москва готова до діалогу, якщо буде узгоджено питання безпеки України, її нейтрального статусу та так званих "територій із російськомовним населенням". Він також підкреслив, що сподівається на продовження співпраці між США та Росією.

Окрім цього, головний перемовник Путіна пригрозив, що, внаслідок санкцій, піднімуться ціни на нафту.

Тобто він (Дмитрієв – 24 Канал) почав сумніватись в адекватності керівництва Сполучених Штатів Америки. Керівництво США упевнене у своїй адекватності, тому роздратовано сприймає це від якогось іноземного громадянина, який починає розповідати, що вони роблять щось не так,

– сказав політтехнолог.

Він також зауважив, що Дмитрієва під час візиту у США намагався всіх переконати, що Росія не страждатиме від санкцій, проте малоймовірно, що йому вдалось переконливо донести цю думку.

Що відомо про візит Дмитрієва до США?