Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что очень забавным и нелепым было то, что Дмитриев подарил американской делегации конфеты с высказываниями Путина. Цитаты были на русском языке.

Почему Дмитриев разозлил Трампа?

По словам Тараса Загороднего, больше всего, что разозлило американцев высказывание Дмитриева о санкциях США. Мол, они не работают.

Обратите внимание! Трамп впервые ввел санкции против России, что вызвало заявления Кремля о возможности "дипломатического урегулирования" войны. Дмитриев заявил, что Москва готова к диалогу, если будет согласован вопрос безопасности Украины, ее нейтрального статуса и так называемых "территорий с русскоязычным населением". Он также подчеркнул, что надеется на продолжение сотрудничества между США и Россией.

Кроме этого, главный переговорщик Путина пригрозил, что, в результате санкций, поднимутся цены на нефть.

То есть он (Дмитриев – 24 Канал) начал сомневаться в адекватности руководства Соединенных Штатов Америки. Руководство США уверено в своей адекватности, поэтому раздраженно воспринимает это от какого-то иностранного гражданина, который начинает рассказывать, что они делают что-то не так,

– сказал политтехнолог.

Он также отметил, что Дмитриева во время визита в США пытался всех убедить, что Россия не будет страдать от санкций, однако маловероятно, что ему удалось убедительно донести эту мысль.

Что известно о визите Дмитриева в США?