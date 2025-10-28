Какой эффект будут иметь новые санкции США?

Об этом рассказал в разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы благодарны за эти санкции президенту США – "Роснефть" и "Лукойл", и еще различные дочерние предприятия. То, что сделал президент Трамп – ударил действительно действенными санкциями по "русским". И, безусловно, то, что “русские” беснуются и говорят, что эти санкции никак не сработают, демонстрирует, что именно эти санкции очень сильно сработают.

Зеленский подчеркнул, что новые санкции США ввели не через конгресс, а лично президент Дональд Трамп их инициировал. То есть он их может и отменить, и это, наверняка, будет использоваться как инструмент давления или диалога с Москвой.

Мы считаем, что именно эти санкции сократят их бенефиты минимум на 5 миллиардов долларов в месяц. Это не наши цифры, нашими разведками еще не проверены – это то, что я получил от партнеров. И что самое важное – это решение Америки где-то на 56-57% будет иметь влияние на нефтяной экспорт,

– добавил глава государства.

Зеленский ожидает, что примерно через месяц удастся оценить полностью влияние американских ограничений, когда все данные будут проверены и подтверждены разведкой.

Пока же, по его словам, важно контролировать, чтобы никто не обходил эти санкции, а также работать и против "теневого флота" Кремля.

Относительно теневого флота – очень важен пример французов, когда они начали останавливать нефтяные танкеры. Почему важен? Потому что нужно обращать внимание на экипаж. Их нужно санкционировать физически. А также нужно обращать внимание на то, что танкер идет другим маршрутом,

– подчеркнул президент.

Важно! По мнению Зеленского, все санкции против "теневого флота" России должны действовать физически, то есть останавливать незаконные нефтяные перевозки. Для этого необходимо проводить проверки, изучать документы танкеров, применять ограничения против капитанов и команд. Только тогда они будут действенными.

Какие санкции ввели США против России?

США 22 октября ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Под удар попали такие гиганты, как "Роснефть" и "Лукойл", сообщили в Министерстве финансов. Кроме того, ограничения коснулись 31 дочернего подразделения этих компаний.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал санкции Трамп.

При этом министр финансов Скотт Бессент добавил, что при необходимости Вашингтон продолжат давить на Россию и расширять санкции.

Последствия санкций США против России: что известно?