Эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала объяснил главную ошибку Путина в отношениях с Трампом. Он предположил, удастся ли Кремлю восстановить взаимопонимание с Белым домом.

Благодаря чему Путину удавалось длительное время привлекать внимание Трампа?

"У Владимира Путина довольно длительное время получалось манипулировать Дональдом Трампом, направлять его в нужное России направление", – отметил Несвитайлов.

Однако эта вся история, по его мнению, держалась, в частности, на интимности этого процесса. До определенного момента у Путина и Трампа сложился личный контакт. Они проводили часовые телефонные разговоры, когда Трамп, как наивная школьница, падал за Путиным.

У них было четкое распределение ролей. Путин дарил президенту США картины, ходил молиться за него в церковь. Это все очень нравилось Трампу, ведь Путин выражал ему в определенной степени уважение, и Трамп из-за этого таял перед ним,

– подчеркнул эксперт-международник.

Однако россияне заигрались в эту игру эмоциональных качелей, когда они то отходили назад, то делали шаг навстречу. На этот раз Кремль, как отметил Несвитайлов, не дал Трампу ничего и не пошел ни на какие уступки.

Накануне встречи президента США с Владимиром Зеленским, Путин позвонил в США, что-то наобещал Трампу, а потом оказалось из разговора с Лавровым, что позиция России по факту не изменилась,

– подчеркнул он.

Еще и Кирилл Дмитриев приезжает в США после введенных санкций против России санкций и привозит конфеты. Также он рассказывает представителям администрации Трампа об успешных испытаниях ракеты "Буревестник" и о якобы 10-тысячной группировке Вооруженных Сил Украины, которая находится в окружении россиян.

К слову. Дональд Трамп отреагировал на испытания Россией ядерной ракеты "Буревестник". Президент США отметил, что россияне знают о том, что американская атомная подводная лодка находится у их побережья. Он добавил, что США "постоянно испытываем ракеты". Трамп считает, что Путин не должен угрожать, а должен завершить войну в Украине, которая "должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год".

"Он приехал с багажом заготовленных пропагандистских шаблонов, к которым уже привык даже Трамп", – объяснил Максим Несвитайлов.

Россияне считали, по его мнению, что все будет работать так, как и раньше. Они навешивают что-то Трампу и он поверит, как уже происходило. А оказалось, что ситуация изменилась.

Это начало напрягать, потому что Путин решил публично продемонстрировать свое превосходство над Трампом. А единственное, что может быть больше любви Трампа к Путину, так это любовь Трампа к собственному эго. Из-за того что Путин задел президента США публично, он теперь и платит,

– считает эксперт-международник.

На этот раз, добавил он, было совсем нескрываемое унижение Трампа со стороны Кремля, которое нельзя было никоим образом продать за победу. Россияне сами себе выкопали эту могилу, и это очень играет сейчас на руку Украине.

Что этому предшествовало?