Президент США Дональд Трамп отреагировал на такие угрозы главы Кремля во время общения с журналистами на борту Air Force One 27 октября. Об этом сообщает 24 Канал.
Что сказал Трамп об угрозах Путина?
По мнению американского лидера, Путин не должен так говорить и угрожать. Вместо этого он должен закончить войну в Украине, которая "должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год".
Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку, лучшую в мире, прямо у их побережья. То есть, она не должна пролетать 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты,
– добавил Трамп.
Трамп ответил на угрозы Путина: видео Белого дома
Испытания ракеты "Буревестник": коротко о главном
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире якобы нет ни у кого. Он также отметил, что ключевые задачи по их испытаниям достигнуты.
В России заверили, что технические характеристики "Буревестника" позволяют применять ракету с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.
Стоит заметить, что в 2023 году Путин уже рассказывал о "Буревестнике". Тогда он заявил, что российская оборонная промышленность провела "последнее успешное испытание" межконтинентальной ракеты.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, в эфире 24 Канала отметил, что россияне еще не изготовили ничего нового, ведь если у них что-то и появляется, то это наработки советских времен. Все, что у них есть – это усовершенствовании модели старых образцов.