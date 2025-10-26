Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Что сказал Зеленский об изменении мнения Трампа относительно Украины?

В телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур Владимир Зеленский отметил, что Дональд Трамп согласился с украинской позицией относительно пути к окончанию войны, которую начала Россия.

Трамп действительно согласился, что украинский компромисс – это остановка огня по линии фронта,

– сказал глава государства.

Также, по мнению Зеленского, деструктивные заявления из Москвы, удар по детскому саду в Харькове и неспособность Путина подтвердить свои угрозы на поле боя, в частности захватить Донбасс до 15 октября, и стали триггером для решения президента США о введении санкций против "Лукойла" и "Роснефти".

"Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы", – заметил президент.

Кстати, бывший посол Украины в США Валерий Чалый отметил в эфире 24 Канала, что новые санкции от США действительно ударят по России. Однако нужно подождать несколько месяцев для результата.

Владимир Зеленский подчеркнул, что получилась очень удачная получилась координация. Но, по ощущениям президента Украины, переговорное окно Трамп для Путина все еще держит.

