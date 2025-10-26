Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил, что россияне попытаются обойти санкции через посредников, но на это нужно время и большие затраты. Первые существенные последствия для бюджета России станут заметными уже через два-три месяца, а не через полгода, как прогнозировали ранее.

Санкции США стали серьезным ударом для России

Пендзин отметил, что введенные Соединенными Штатами ограничения ударят по ключевому источнику доходов Кремля – экспорта нефти. По его словам, россиянам придется создавать сеть посредников и подставных компаний, чтобы продолжить продажу горючего на мировых рынках. Однако такие схемы требуют времени, дополнительных расходов и в конце концов уменьшают прибыли.

Россияне будут искать альтернативные рынки, но на это нужны время и деньги, что повышает стоимость конечного продукта,

– пояснил он.

Экономист отметил, что Китай также действует осторожно и постепенно сокращает закупки российской нефти. Это означает, что Россия теряет даже самых стабильных партнеров, а ее возможности финансировать войну уменьшаются.

Как Китай реагирует на новые ограничения?

Китай остается главным покупателем российской нефти, однако теперь использует ситуацию в свою пользу. Из-за санкций США Пекин имеет возможность требовать от Москвы все большие скидки, что существенно снижает доходы российских компаний.

После всех этих процессов Китай будет выламывать руки россиянам, чтобы они давали большую скидку – не пять, а восемь или девять долларов за баррель,

– объяснил экономист.

Он отметил, что такая ценовая политика может стать критической для российского бюджета. Ведь в нынешних условиях доходы от экспорта нефти не покрывают даже дефицита, который заложен в финансовый план Кремля на 2026 год.

Когда Россия почувствует последствия новых санкций?

Эффект от американских ограничений не заставит себя ждать. По его словам, из-за осложнения торговли и снижения цен на нефть дефицит в российском бюджете начнет резко расти уже в ближайшее время. Санкции создают проблемы для всех операций в долларах, поэтому Москва потеряет доступ к большинству мировых рынков.

Очень существенные последствия санкционного ограничения мы увидим через два – три месяца, а не через полгода,

– отметил Пендзин.

Эти шаги США стали продолжением последовательной стратегии Запада. Вместе с новым 19-м пакетом санкций ЕС они формируют масштабный удар по российской нефтяной и газовой отраслях.

Что известно о новых санкциях США и ЕС против России