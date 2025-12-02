Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Виткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

Что о заявлении Трампа пишут в Белом доме?

В расписании Белого дома отметили, что в 14:00 (21:00 по киевскому времени) Президент США сделает определенное заявление. Чего именно оно будет касаться – пока неизвестно.

Расписание Белого дома на 2 декабря / Скриншот 24 Канала

Накануне в Вашингтоне заявляли заявили о существенной доработке американского мирного плана по завершению российско-украинской войны. Там настроены оптимистично.

Что говорят эксперты о мирных усилиях Трампа?