В то же время Украина и Европа могут начать свое внешнее давление на Трампа. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что могут появиться шансы, что лидер Штатов начнет путь к миру в Украине.

Какие два фактора важны?

Владимир Огрызко отметил, что дело Эпштейна может быть вариантом для Трампа. Ведь когда идет расследование, Министерство юстиции может запретить публикацию файлов.

Сейчас президент США находится под серьезным внутренним давлением. Однако если на американского лидера будет направлено также внешнее давление, в частности, Европы, то это может быть положительным моментом для Украины.

Украина может сыграть на некоторых моментах относительно Трампа. Экс-министр МИД Украины предположил, что если президент Штатов будет находиться в трудной ситуации, то ему может быть выгодно положить конец глобальной угрозе, которой является Россия.

Поэтому здесь шансы есть. Но они будут зависеть от двух факторов. От того, насколько сильным будет внутриполитическое давление на Трампа, насколько мы с европейцами будем делать то же самое. Если бы это удалось, то у нас есть все шансы,

– считает Огрызко.

Трамп и дело Эпштейна: что известно?