Водночас Україна та Європа можуть почати свій зовнішній тиск на Трампа. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що можуть з’явитися шанси, що лідер Штатів почне шлях до миру в Україні.

Які два фактори важливі?

Володимир Огризко зазначив, що справа Епштейна може бути варіантом для Трампа. Адже коли триває розслідування, Міністерство юстиції може заборонити публікацію файлів.

Зараз президент США перебуває під серйозним внутрішнім тиском. Однак якщо на американського лідера буде спрямований також зовнішній тиск, зокрема, Європи, то це може бути позитивним моментом для України.

Україна може зіграти на деяких моментах щодо Трампа. Ексміністр МЗС України припустив, що якщо президент Штатів перебуватиме у скрутній ситуації, то йому може бути вигідно покласти край глобальній загрозі, якою є Росія.

Тому тут шанси є. Але вони будуть залежати від двох факторів. Від того, наскільки сильним буде внутрішньополітичний тиск на Трампа, наскільки ми з європейцями будемо робити те ж саме. Якби це вдалося, то у нас є усі шанси,

– вважає Огризко.

Трамп і справа Епштейна: що відомо?