Про це пише 24 Канал із посиланням на Білий дім.
Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США
Що про заяву Трампа пишуть у Білому домі?
У розкладі Білого дому зазначили, що о 14:00 (21:00 за київським часом) Президент США зробить певну заяву. Чого саме вона стосуватиметься – наразі невідомо.
Розклад Білого дому на 2 грудня / Скриншот 24 Каналу
Напередодні у Вашингтоні заявляли заявили про суттєве доопрацювання американського мирного плану щодо завершення російсько-української війни. Там налаштовані оптимістично.
Що кажуть експерти про мирні зусилля Трампа?
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що можуть з’явитися шанси, що лідер Штатів почне шлях до миру в Україні.
Зараз президент США перебуває під серйозним внутрішнім тиском через справу Джеффрі Епштейна. Однак якщо на американського лідера буде спрямований також зовнішній тиск, зокрема, Європи, то це може бути позитивним моментом для України.
Політичний аналітик і публіцист Станіслав Бєлковський в ефірі 24 Каналу сказав, що Дональд Трамп зацікавлений в економічних угодах з Росією, включаючи природні ресурси Арктики та центри обробки даних. Тому американський політик намагається скасувати санкції проти Росії для нормалізації відносин з Путіним і розвитку бізнес-інтересів.