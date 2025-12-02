Про це пише 24 Канал із посиланням на Білий дім.

Що про заяву Трампа пишуть у Білому домі?

У розкладі Білого дому зазначили, що о 14:00 (21:00 за київським часом) Президент США зробить певну заяву. Чого саме вона стосуватиметься – наразі невідомо.

Розклад Білого дому на 2 грудня / Скриншот 24 Каналу

Напередодні у Вашингтоні заявляли заявили про суттєве доопрацювання американського мирного плану щодо завершення російсько-української війни. Там налаштовані оптимістично.

Що кажуть експерти про мирні зусилля Трампа?