Подейкують, що справжньою метою "мирного плану" Трампа було просто змусити США та Європу зняти санкції з Росії. Проте політичний аналітик і публіцист Станіслав Бєлковський в ефірі 24 Каналу сказав, що для американського президента санкції є другорядним питанням.

Чого зараз добивається Трамп?

Зараз ключове для Дональда Трампа – економіка та бізнес-угода з Володимиром Путіним щодо величезних природних ресурсів, зокрема Арктики, а також розташування великих центрів обробки даних на російській території.

Гостро постає питання обговорення цього масштабного бізнес-проєкту, адже його умови вже неформально обговорювалися під час численних візитів Стіва Віткоффа до Москви та Санкт-Петербурга. Проте офіційно розпочати цю діяльність Трамп зможе лише після закінчення війни або хоча б припинення вогню,

– мовив Бєлковський.

За його словами, відповідальність перед виборцями та реакція республіканських кіл змушує Трампа насамперед забезпечити мир, а вже потім вести переговори з Путіним.

У цьому контексті Трамп хотів би хоча б частково скасувати санкції проти Росії, і нормалізувати відносини з Путіним, щоб очільник Кремля перестав бути агресором й сучасним аналогом Адольфа Гітлера, а повернувся до ролі партнера США у якомусь бізнесі.

Проте це значна частина плану Трампа. Я думаю, що Путін про це знає,

– додав політичний аналітик.

Однак Європа має інший підхід, адже готується до повномасштабного нападу Росії. Саме тому малоймовірно, що європейці скасують санкції проти Росії.

Водночас аналітик пояснив, що санкції проти "Роснєфті" й "Лукойлу" мали певну мету – перевести під контроль США міжнародні активи місцевих компаній, що постачають російську нафту до низки європейських країн.

Зокрема днями відбувся візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви й одним з ключових питань, які він обговорював з Путіним, є те, що угорська енергетична компанія MOL придбає сербську NIS, яка також перебуває під енергетичними санкціями. Проте після укладання угоди вона перейде під неформальний контроль оточення Трампа.

Таким чином Трамп намагається стати головним гравцем на енергетичному ринку, й не тільки на європейському. Це дуже важливий аспект для потенційного пакту, який зараз обговорюється.

Чи погодиться Путін на "мирний план"?