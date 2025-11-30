Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.

Хакан Фідан, очільник МЗС, в інтерв'ю німецькому ЗМІ заявив, що сторони готові до миру як ніколи.

Після чотирьох років виснажливої війни сторони більше, ніж раніше, готові укласти мир. Вони побачили масштаби людських страждань і руйнувань та усвідомили власні обмеження,

– переконаний він.

Та, коли медійники дещо уточнили, Фідан відповів ухильно. Журналісти поставили досить логічне запитання: якщо Путін досягає успіхів на полі бою, то чому він повинен укладати мир.

На наше розуміння, Путін також готовий погодитися на перемир'я та всеосяжну мирну угоду за певних умов. Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також коштує Росії дуже дорого,

– сказав Хакан Фідан.

Зауважте! Туреччина є великим гравцем на геополітичній карті. Ердоган не раз пропонував провести мирні перемовини в його країні, оскільки вона нібито підходить для обох сторін. А ще цікаво, що Путін нещодавно говорив з Ердоганом – і Пєсков тоді підкреслював, що контакти з американцями не заплановані. А сам турецький президент говорив, що слід створити "узгоджені рамки, які б врахували інтереси всіх учасників процесу".

На думку Фідана, мирна угода щодо України покликана гарантувати і безпеку Європи.

Я розглядаю це як історичну можливість запобігти подальшим нападам. Така угода повинна містити чіткі зобов'язання щодо того, що жодна зі сторін не нападатиме на іншу, з будь-якої причини. Якщо з цього питання вдасться досягти згоди, це може призвести до ще 50, 60, 70 років миру в регіоні. Можливо, навіть більше,

– припустив він.

Міністр закордонних справ Туреччини додав: "Мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Ні європейці, ні росіяни цього не зроблять; вони продовжуватимуть готуватися до різних сценаріїв. НАТО зробить те саме. Час покаже, наскільки можна зберегти мир. Але Росія також страждає економічно та соціально і виграла б від угоди".

