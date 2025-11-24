Президент Туреччини підтвердив готовність надати майданчик для переговорів у Стамбулі та підтримувати діалог на всіх рівнях. Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Про що розмовляли лідери Росії та Туреччини?

За інформацією росЗМІ, під час телефонної розмови 24 листопада Путін та Ердоган обговорили перспективи розвитку торгівельно-інвестиційних зв'язків та реалізацію стратегічно важливих проєктів у сфері енергетики.

Особливу увагу було приділено ситуації в Україні. Путін зазначив, що американські пропозиції щодо мирного врегулювання "конфлікту", з якими ознайомилась російська сторона, можуть стати основою для остаточного дипломатичного врегулювання війни. Він підкреслив зацікавленість Росії у мирному шляху.

Водночас Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність сприяти переговорному процесу та надати для цього Стамбульську платформу. Крім того, співрозмовники домовились активізувати контакти між Москвою та Анкарою щодо українського питання на різних рівнях та підтримувати регулярні консультації безпосередньо між президентами.

Також турецький лідер поділився із Путіним враженнями від участі у саміті G20 в Йоганнесбурзі.

