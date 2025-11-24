Так, турецький лідер вважає, що Київ і Москва потенційно можуть дійти спільного бачення цього плану. Про таке пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що сказав Ердоган про мирний план?

Президент Туреччини наголосив, що головним викликом у мирному плані є не можливість домовленості, а те, яким саме способом її досягти.

Так, угоди можна досягти. Питання в тому, як це зробити. Консенсус можливий, якщо запропонований план відповідатиме законним очікуванням і потребам у сфері безпеки обох сторін та не призведе до нового конфлікту,
– зазначив він.

На думку турецького президента, шлях до стійкого миру стане реальнішим у разі створення узгоджених рамок, які врахують інтереси всіх учасників процесу.

До слова, Туреччина неодноразово заявляла про готовність стати посередником у переговорному процесі між Україною та Росією. Зокрема нещодавно міністр закордонних справ країни Хакан Фідан наголосив, що війна повинна завершитися, а переговорний процес є неминучим.

Чи погодиться Україна на мирний план Трампа?

  • Запропонований Трампом мирний проєкт містить низку дискусійних положень, зокрема можливе визнання окупованих територій як "де-факто підконтрольних Росії", проведення широкої амністії та обмеження чисельності українських збройних сил.

  • Втім, на переговорах у Женеві 23 листопада представники США та України змогли суттєво просунутися в узгодженні можливих умов мирного врегулювання.

  • Паралельно європейські партнери представили власну альтернативну концепцію, яка передбачає подальше зміцнення українських оборонних сил та окремі територіальні домовленості, що відрізняються від американського підходу.

  • Водночас Київ не має наміру відводити війська з частини Донецької області, оскільки такий крок може викликати гостру реакцію в українському суспільстві та посилити внутрішню напруженість.

  • За інформацією джерел Reuters, вже найближчими днями президент Володимир Зеленський може вирушити до Вашингтона для особистих консультацій із Дональдом Трампом щодо найбільш чутливих пунктів плану.