Так, турецький лідер вважає, що Київ і Москва потенційно можуть дійти спільного бачення цього плану. Про таке пише 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що сказав Ердоган про мирний план?
Президент Туреччини наголосив, що головним викликом у мирному плані є не можливість домовленості, а те, яким саме способом її досягти.
Так, угоди можна досягти. Питання в тому, як це зробити. Консенсус можливий, якщо запропонований план відповідатиме законним очікуванням і потребам у сфері безпеки обох сторін та не призведе до нового конфлікту,
– зазначив він.
На думку турецького президента, шлях до стійкого миру стане реальнішим у разі створення узгоджених рамок, які врахують інтереси всіх учасників процесу.
До слова, Туреччина неодноразово заявляла про готовність стати посередником у переговорному процесі між Україною та Росією. Зокрема нещодавно міністр закордонних справ країни Хакан Фідан наголосив, що війна повинна завершитися, а переговорний процес є неминучим.
Чи погодиться Україна на мирний план Трампа?
Запропонований Трампом мирний проєкт містить низку дискусійних положень, зокрема можливе визнання окупованих територій як "де-факто підконтрольних Росії", проведення широкої амністії та обмеження чисельності українських збройних сил.
Втім, на переговорах у Женеві 23 листопада представники США та України змогли суттєво просунутися в узгодженні можливих умов мирного врегулювання.
Паралельно європейські партнери представили власну альтернативну концепцію, яка передбачає подальше зміцнення українських оборонних сил та окремі територіальні домовленості, що відрізняються від американського підходу.
Водночас Київ не має наміру відводити війська з частини Донецької області, оскільки такий крок може викликати гостру реакцію в українському суспільстві та посилити внутрішню напруженість.
За інформацією джерел Reuters, вже найближчими днями президент Володимир Зеленський може вирушити до Вашингтона для особистих консультацій із Дональдом Трампом щодо найбільш чутливих пунктів плану.