Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана в етері телеканалу A Haber.

Що каже Фідан про перемовини України та Росії?

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна в Європі триває вже четвертий рік, і її глобальний вплив "глибоко відчувається". За його словами, бойові дії мають нарешті припинитися, а досягти цього можна лише шляхом переговорів.

Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку. Тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами,

– зазначив він.

Фідан наголосив, що російські "здобутки" на фронті далися ціною величезних втрат, і росіянам варто було б замислитися про мир. На його думку, проблема полягає в тому, що жодна зі сторін не може відкрито заявити про бажання переговорів, оскільки "не хоче здаватися слабкою для іншої".

"Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане", – резюмував Фідан.

Що зараз відбувається з переговорами Росії та України?