Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в эфире телеканала A Haber.
Что говорит Фидан о переговорах Украины и России?
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Европе продолжается уже четвертый год, и ее глобальное влияние "глубоко ощущается". По его словам, боевые действия должны наконец прекратиться, а достичь этого можно только путем переговоров.
Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями,
– отметил он.
Фидан отметил, что российские "достижения" на фронте дались ценой огромных потерь, и россиянам стоило бы задуматься о мире. По его мнению, проблема заключается в том, что ни одна из сторон не может открыто заявить о желании переговоров, поскольку "не хочет казаться слабой для другой".
"Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то, но я верю, что этот мир точно наступит", – резюмировал Фидан.
Что сейчас происходит с переговорами России и Украины?
Секретарь СНБО Рустем Умеров 11 ноября прибыл в Турцию, чтобы обсудить с рядом иностранных представителей возобновление процесса обмена пленными с Россией. По словам Умерова, существует достигнутая ранее договоренность, которую необходимо реализовать.
Уже вечером 15 ноября секретарь СНБО отметил, что процесс обменов пленными может возобновиться. Украина хочет вернуть домой 1 200 своих защитников и защитниц.
Последний раунд переговоров Украины и России в Турции состоялись 23 июля 2025 года. Глава украинской делегации Рустем Умеров говорил, что тогда Киев озвучил три основных условия для Россииполное прекращение огня, встреча лидеров государств и продолжение гуманитарного трека.