Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yeni Şafak. Возможность проведения мирных переговоров в Турции обсудил глава МИД Хакан Фидан на TRT World Forum.

Что Украине и России предлагает Турция?

Анкара снова хочет стать посредником в мирных переговорах Украины и России и по традиции принять в своей стране делегации.

Три раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и восстановлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине,

– сказал Фидан.

Таким образом дружественное к обеим сторонам государство показывает, что готово прилагать усилия, чтобы достичь мира.

Между Украиной и Россией уже происходили переговоры в Стамбуле в мае, июне и июле 2025 года. Со стороны Киева тогда звучали ключевые требования для завершения войны и призывы к немедленному прекращению огня. Украина требовала остановить боевые действия, установить режим тишины и не бить по гражданской инфраструктуре. Однако Москва, в свою очередь, отказалась согласиться на перемирие.

В Турции также говорили о "меморандуме" с рядом ультимативных требований, большинство из которых были неприемлемыми для украинской стороны. Ознакомленные источники сообщили, что Москва до сих пор работает над этим документом.

Турция не впервые предлагает свою помощь в заключении мира