Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что, США делают странные заявления относительно гарантий безопасности.

Смотрите также СМИ заявили о якобы готовности Украины к созданию буферной зоны на Донбассе: что говорят в ОП

Россия на фоне переговоров усиливает штурмы

Соединенные Штаты, по словам Лакийчука, успокаивают украинскую сторону, что обезопасят ее и что Россия якобы не будет нарушать перемирие. Одновременно с этим в сторону Украины заявляют, что если она нарушит режим прекращения огня, то будут соответствующие последствия для нее со стороны американцев. Он отметил, что ситуация сейчас складывается так, что переговоры происходят не российско-украинские, а американо-украинские.

Интересно. Если послушать президента Трампа, то трудно сказать, что он имеет какую-то конкретную позицию. Переговоры очевидно будут продолжаться, но надеяться надо на наши Силы обороны,

– подчеркнул Лакийчук.

Он отметил, что пока СОУ стоят на своих позициях, Украина держится. Если врагу удастся переломить ситуацию на фронте, то, по словам Лакийчука, никакие переговоры уже не будут нужны, Путин просто отвергнет диалог с Трампом.

"Надежда и расчет должен делаться на наших защитников, на их способность сдержать вражеское нашествие. Тактика России сейчас заключается в том, чтобы завалить своей живой силой линию фронта, чтобы заставить Украину все это сдерживать, не дать возможности продемонстрировать способность к контрнаступательным действиям", – объяснил Лакийчук.

Заметьте! Политолог Олег Лесной считает, что концепция США, в которой они ожидают вывода с Донбасса ВСУ, но не требуют соответствующих действий от России является несправедливой, а значит будет недейственной. Он подчеркнул, что Украина должна апеллировать к международному праву.

Мирные переговоры: какие заявления делают стороны?