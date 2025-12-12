Про це у розмові з 24 Каналом зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, наголосивши на тому, що США роблять дивні заяви щодо гарантій безпеки.

Дивіться також ЗМІ заявили про нібито готовність України до створення буферної зони на Донбасі: що кажуть в ОП

Росія на тлі переговорів посилює штурми

Сполучені Штати, зі слів Лакійчука, заспокоюють українську сторону, що убезпечать її та що Росія нібито не буде порушувати перемир'я. Одночасно з цим в бік України заявляють, що якщо вона порушить режим припинення вогню, то будуть відповідні наслідки для неї з боку американців. Він зауважив на тому, що ситуація наразі складається так, що переговори відбуваються не російсько-українські, а американо-українські.

Цікаво. Якщо послухати президента Трампа, то важко сказати, що він має якусь конкретну позицію. Переговори очевидно триватимуть, але сподіватись треба на наші Сили оборони,

– підкреслив Лакійчук.

Він наголосив, що допоки СОУ стоять на своїх позиціях, Україна тримається. Якщо ворогу вдасться переломити ситуацію на фронті, то, зі слів Лакійчука, ніякі переговори вже не будуть потрібні, Путін просто відкине діалог з Трампом.

"Надія та розрахунок має робитись на наших захисників, на їхню спроможність стримати ворожу навалу. Тактика Росії зараз полягає у тому, аби завалити своєю живою силою лінію фронту, аби змусити Україну все це стримувати, не дати можливості продемонструвати здатність до контрнаступальних дій", – пояснив Лакійчук.

Зауважте! Політолог Олег Лісний вважає, що концепція США, в якій вони очікують виведення з Донбасу ЗСУ, але не вимагають відповідних дій від Росії є несправедливою, а значить буде недієвою. Він наголосив, що Україна повинна апелювати до міжнародного права.

Мирні переговори: які заяви роблять сторони?