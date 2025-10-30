Советник председателя ОП Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что это лишь переговорная рамка, которая может вызвать споры. Однако именно от этого плана может зависеть, кто на самом деле хочет мира, а кто только играет на затягивание войны.

Что предусматривает новый план ЕС и Украины?

Подоляк объяснил, что документ описывает последовательность шагов для завершения войны и создает базу для дальнейших переговоров. План предусматривает прекращение огня, временную фиксацию линии фронта, создание Совета мира под руководством Дональда Трампа и дальнейшие договоренности по безопасности гарантий для Украины.

План фиксирует возможные шаги и логистику, от которых начинаются переговоры. Он регламентирует, кто отвечает за выполнение договоренностей и как движемся от одного этапа к другому,

– отметил советник председателя ОП.

Несмотря на компромиссный характер, инициатива демонстрирует готовность ЕС и США к мирному урегулированию, не жертвуя украинскими интересами. План должен стать политической основой для координации союзников.

Какие пункты нового плана возмутили Киев?

В рамках совместного плана ЕС и Украины предложен ряд положений, которые вызвали внутреннее сопротивление в Киеве. Речь идет о возможном снятии санкций с России, ее возвращении в международные организации и размытые формулировки относительно "уважения к культурному разнообразию".

Несмотря на противоречивость отдельных пунктов, украинская сторона участвует в разработке плана, чтобы влиять на его содержание и не допустить выгодных Кремлю трактовок. Участие в процессе позволяет закрепить позицию союзников относительно принципов справедливого мира.

Россия может в любой момент воткнуть нож в спину, даже после подписания каких-либо документов. Именно поэтому нужны гаранты, которых она будет бояться. Это могут быть Соединенные Штаты и консолидированная позиция Европы, а также Китай, который способен сдерживать Москву,

– пояснил Михаил Подоляк.

Несмотря на споры вокруг отдельных пунктов, документ фиксирует реальную рамку для начала переговоров. Он описывает пошаговую логику действий: от прекращения огня и определения линии разграничения до создания фонда восстановления и контроля выполнения договоренностей международными партнерами.

Нам может не все нравиться в этом плане, но он позволяет зафиксировать, кто действительно хочет мира, а кто – продолжения войны,

– подчеркнул советник председателя ОП

Такой формат не означает компромисс за счет Украины. Европейский план не является мирным соглашением, а скорее политическим каркасом, который должен показать общую позицию по завершению войны. Его цель – создать рамку для переговоров, где каждый шаг будет под наблюдением международных партнеров и не будет противоречить украинским интересам.

