Советник председателя ОП Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что это лишь переговорная рамка, которая может вызвать споры. Однако именно от этого плана может зависеть, кто на самом деле хочет мира, а кто только играет на затягивание войны.
Что предусматривает новый план ЕС и Украины?
Подоляк объяснил, что документ описывает последовательность шагов для завершения войны и создает базу для дальнейших переговоров. План предусматривает прекращение огня, временную фиксацию линии фронта, создание Совета мира под руководством Дональда Трампа и дальнейшие договоренности по безопасности гарантий для Украины.
План фиксирует возможные шаги и логистику, от которых начинаются переговоры. Он регламентирует, кто отвечает за выполнение договоренностей и как движемся от одного этапа к другому,
– отметил советник председателя ОП.
Несмотря на компромиссный характер, инициатива демонстрирует готовность ЕС и США к мирному урегулированию, не жертвуя украинскими интересами. План должен стать политической основой для координации союзников.
Какие пункты нового плана возмутили Киев?
В рамках совместного плана ЕС и Украины предложен ряд положений, которые вызвали внутреннее сопротивление в Киеве. Речь идет о возможном снятии санкций с России, ее возвращении в международные организации и размытые формулировки относительно "уважения к культурному разнообразию".
Несмотря на противоречивость отдельных пунктов, украинская сторона участвует в разработке плана, чтобы влиять на его содержание и не допустить выгодных Кремлю трактовок. Участие в процессе позволяет закрепить позицию союзников относительно принципов справедливого мира.
Россия может в любой момент воткнуть нож в спину, даже после подписания каких-либо документов. Именно поэтому нужны гаранты, которых она будет бояться. Это могут быть Соединенные Штаты и консолидированная позиция Европы, а также Китай, который способен сдерживать Москву,
– пояснил Михаил Подоляк.
Несмотря на споры вокруг отдельных пунктов, документ фиксирует реальную рамку для начала переговоров. Он описывает пошаговую логику действий: от прекращения огня и определения линии разграничения до создания фонда восстановления и контроля выполнения договоренностей международными партнерами.
Нам может не все нравиться в этом плане, но он позволяет зафиксировать, кто действительно хочет мира, а кто – продолжения войны,
– подчеркнул советник председателя ОП
Такой формат не означает компромисс за счет Украины. Европейский план не является мирным соглашением, а скорее политическим каркасом, который должен показать общую позицию по завершению войны. Его цель – создать рамку для переговоров, где каждый шаг будет под наблюдением международных партнеров и не будет противоречить украинским интересам.
Что известно о последних заявлениях относительно возможного урегулирования войны:
- Президент Владимир Зеленский сообщил о запланированной встрече советников Украины и ЕС в конце недели. Во время переговоров должны обсудить основные черты плана прекращения боевых действий и дальнейшие дипломатические шаги.
- Российские заявления о "стремлении к миру" звучат на фоне обстрелов украинских городов. Украинские военные отметили, что мир возможен только тогда, когда россияне прекратят обстрелы и покинут территорию Украины, а нынешние разговоры Кремля – это часть информационной игры.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп может способствовать диалогу между Украиной и Россией, однако не способен заставить стороны договориться. Он считает, что оба государства достигли предела, когда война теряет смысл для каждого из них.