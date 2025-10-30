Радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що це лише переговорна рамка, яка може викликати суперечки. Проте саме від цього плану може залежати, хто насправді прагне миру, а хто лише грає на затягування війни.

Що передбачає новий план ЄС і України?

Подоляк пояснив, що документ описує послідовність кроків для завершення війни та створює базу для подальших переговорів. План передбачає припинення вогню, тимчасову фіксацію лінії фронту, створення Ради миру під керівництвом Дональда Трампа і подальші домовленості щодо безпекових гарантій для України.

План фіксує можливі кроки і логістику, від яких починаються переговори. Він регламентує, хто відповідає за виконання домовленостей і як рухаємося від одного етапу до іншого,

– зазначив радник голови ОП.

Попри компромісний характер, ініціатива демонструє готовність ЄС і США до мирного врегулювання, не жертвуючи українськими інтересами. План має стати політичною основою для координації союзників.

Які пункти нового плану обурили Київ?

У межах спільного плану ЄС і України запропоновано низку положень, які викликали внутрішній спротив у Києві. Йдеться про можливе зняття санкцій із Росії, її повернення до міжнародних організацій та розмиті формулювання щодо "поваги до культурної різноманітності".

Попри суперечливість окремих пунктів, українська сторона бере участь у розробці плану, щоб впливати на його зміст і не допустити вигідних Кремлю трактувань. Участь у процесі дозволяє закріпити позицію союзників щодо принципів справедливого миру.

Росія може будь-якої миті встромити ніж у спину, навіть після підписання будь-яких документів. Саме тому потрібні гаранти, яких вона буде боятися. Це можуть бути Сполучені Штати та консолідована позиція Європи, а також Китай, який здатен стримувати Москву,

– пояснив Михайло Подоляк.

Попри суперечки довкола окремих пунктів, документ фіксує реальну рамку для початку переговорів. Він описує покрокову логіку дій: від припинення вогню та визначення лінії розмежування до створення фонду відновлення і контролю виконання домовленостей міжнародними партнерами.

Нам може не все подобатись у цьому плані, але він дозволяє зафіксувати, хто справді хоче миру, а хто – продовження війни,

– наголосив радник голови ОП

Такий формат не означає компроміс за рахунок України. Європейський план не є мирною угодою, а радше політичним каркасом, який має показати спільну позицію щодо завершення війни. Його мета – створити рамку для переговорів, де кожен крок буде під наглядом міжнародних партнерів і не суперечитиме українським інтересам.

