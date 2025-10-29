Про це Венс заявив в етері подкасту Pod Force One, передає 24 Канал.

Що сказав Венс про війну в Україні?

На думку Венса, Україна і Росія досягли "точки зниження вигоди" в контексті війни. Територія, яку захоплюють росіяни, дуже незначна, при цьому Росія втрачає дуже багато солдатів. Тоді як українці "страждають від дуже багатьох проблем", зокрема з енергетичною інфраструктурою.

Венс висловився про війну в Україні: відео Pod Force One

Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Але президент (Дональд Трамп – 24 Канал) може тільки "відчинити двері", він не може примусити жодну зі сторін увійти в них,

– пояснив віцепрезидент США.

Він також розповів, що раніше вірив у те, що війна Росії проти України триватиме ще 15 років, як у випадку з В'єтнамом.

