В ефірі програми Fox News Sunday віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із різкою критикою Кремля, який уникає мирних переговорів щодо закінчення війни, передає 24 Канал.

Що сказав Джей Ді Венс про поведінку росіян?

Венс зауважив, що упродовж останніх тижнів росіяни відмовлялися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа або інших американських посадовців.

Скільки ще вони вб'ють за дуже малі здобутки?,

– поставив риторичне питання віцепрезидент США.

Політик заявив, що окупанти вбивають і втрачають багато людей, але мало чого досягають. Він закликав загарбників прокинутися і прийняти реальність.

Нагадаємо, що 23 вересня Дональд Трамп продемонстрував, що у нього луснуло терпіння щодо росіян. Президент США опублікував несподіваний пост, у якому розніс країну-агресорку. Американський лідер поставив під сумнів силу "другої армії світу", яка упродовж 3,5 років втратила мільйони людей, відхопивши лише незначний шматок української землі. Вперше Трамп допустив, що Україна здатна перемогти та відвоювати втрачені території.

Що цьому передувало?