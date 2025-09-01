Трамп вимагає у Путіна зустрітися із Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Чи обіцяв Путін зустрітися із Зеленським?

За словами Ушакова, під час попередніх контактів між Путіним і президентом США, а також на зустрічі на Алясці, дійсно обговорювалася ідея підвищити рівень делегацій у переговорах Києва та Москви.

Але американці нам сказали, що вони теж між собою поміркують з цього питання, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями,

– зазначив він.

Помічник Путіна підкреслив, що інформація у медіа про нібито підготовку тристороннього саміту не відповідає тим домовленостям, які насправді обговорювалися.

"Зараз говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським. Але конкретно це – наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", – резюмував Ушаков.

