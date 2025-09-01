Трамп вимагає у Путіна зустрітися із Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Путін заявив, що досяг спільної мови з Трампом щодо закінчення війни в Україні
Чи обіцяв Путін зустрітися із Зеленським?
За словами Ушакова, під час попередніх контактів між Путіним і президентом США, а також на зустрічі на Алясці, дійсно обговорювалася ідея підвищити рівень делегацій у переговорах Києва та Москви.
Але американці нам сказали, що вони теж між собою поміркують з цього питання, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями,
– зазначив він.
Помічник Путіна підкреслив, що інформація у медіа про нібито підготовку тристороннього саміту не відповідає тим домовленостям, які насправді обговорювалися.
"Зараз говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським. Але конкретно це – наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", – резюмував Ушаков.
Які заяви Путін зробив під час свого візиту у Китай?
- Очільник Кремля цинічно заявив, що "криза" в Україні виникла "не внаслідок нападу Росії", а через нібито спровокований Заходом держпереворот у Києві.
- Серед нібито причин війни він також назвав спроби Заходу "втягнути Україну в НАТО".
- Він заявив про досягнення домовленостей з Трампом щодо завершення війни в Україні